Ринок електрокарів зріс утричі. 5 найпопулярніших моделей в Україні

За півроку український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. машин. ﻿З січня по червень 2023 року український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV). З них: нових — 2,8 тис. од., вживаних — 9,8 тис. од., повідомляє Укравтопром, повідомляє Новое время.

Відносно результату першого півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% (у першому півріччі 2022 року) до 22%.

Топ-5 нових електромобілів на ринку:

1️. Volkswagen ID.4 — 899 од.;

2️. Dongfeng/Honda M-NV — 497 од.;

3️. Volkswagen ID.6 — 168 од.;

4️. Honda е — 146 од.;

5️. BMW iX — 87 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1️. Nissan Leaf — 1921 од.;

2️. Volkswagen е-Golf — 940 од.;

3️. Tesla Model 3 — 908 од.;

4️. Volkswagen ID.4 — 724 од.;

5️. Tesla Model Y — 637 од.