У червні українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останні три роки

У червні було зареєстровано рекордну кількість підприємців за останні три роки. Загалом за перше півріччя 2023 року українці відкрили трохи менш як 134 тисяч нових справ — це майже 70% від кількості відкритих ФОПів за весь 2022 рік, повідомляє Новое время.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Більшість «новоспечених» бізнесменів займаються роздрібною торгівлею, але як і раніше вистачає тих, хто вирішив працювати у сфері ІТ.

Найбільше нових ФОПів було створено у червні — більш ніж 31 тисяча. Це найбільший показник не лише за період повномасштабного вторгнення, а й за останні три роки. Для прикладу, востаннє понад 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.

Найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються. Як торік, у першій половині 2023-го перше місце посіла роздрібна торгівля — нею офіційно почали займатися більш як 38 тисяч українців. Другим за популярністю залишається КВЕД Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність, який був найпопулярнішим до початку великої війни. Цьогоріч у цій сфері власну справу розпочало вже 12 тисяч підприємців. Замикає трійцю Надання інших індивідуальних послуг — у цій сфері розпочали працювати більше ніж 8 тисяч ФОПів.

Серед регіонів лідером за кількістю новостворених ФОПів у першому півріччі став Київ — трохи понад 19 тисяч. Друге і третє місце посіли Дніпропетровська та Львівська області — майже 12 тисяч та 10+ тисяч ФОПів відповідно. Найгірші показники реєстрації — у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.