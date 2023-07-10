Росія зосереджує зусилля на трьох напрямках на півдні України — Гуменюк

Ворог продовжує обстріли на Очаківському напрямку, атакує керованими авіаційними бомбами на Бериславському напрямку і обстрілює Херсонський напрямок, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог в обороні, намагається утримати рубежі, які в нього облаштовані. Не знає, звідки йому очікувати максимальної загрози, тому намагається роззосереджувати зусилля сил оборони, продовжуючи обстріли на Очаківському напрямку, відтягуючи туди сили та резерви Сил оборони, атакуючи керованими авіаційними бомбами на Бериславському напрямку.

Там намагається руйнувати все, аж до лінії узбережжя: будь-які споруди, приватні підприємства, соціальну інфраструктуру, просто скидає хаби в хаотичному порядку. Також потужно обстрілює Херсонський напрямок і Антонівський, оскільки істерія, яка була спровокована навколо Антонівського мосту, ще у ворога триває" , - сказала вона.

За словами Гуменюк, українські військові зі своїх позицій здійснюють контрбатарейну боротьбу, зачищають ту територію, яка дозволить полегшити ситуацію з обстрілами правого берега.

“Люди дійсно потерпають, мирне населення зазнає поранень через ті потужні обстріли, які ворог концентрує на цьому напрямку" , - додала речниця.

Гуменюк поінформувала, що минулої доби було знищено диверсійні групи ворога, які намагалися маневрувати на човнах.