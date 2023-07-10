В Україні почали будувати завод з виробництва "Байрактарів" — міністр

Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar, заявив у понеділок в ефірі єдиного телемарафону міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє ЛігаБізнес.

"Завод почав будуватися фактично, а не тільки у меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків" , – сказав він.

8 липня Камишін в межах візиту президента України в Туреччину підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА.

Міністр заявив, що "мова йде про інші виробництва", про які поки що говорити не можна.