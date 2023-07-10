Місцеві бюджети у першому півріччі збільшили доходи на 24%

Загальний фонд місцевих бюджетів у першому півріччі отримав 218,3 мільярда гривень, що на 42,5 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період 2022 року.﻿ Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, повідомляє Економічна правда.

Основними доходами місцевих бюджетів, крім урахування міжбюджетних трансфертів стали:

145,4 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

27,1 млрд грн – єдиний податок;

16,7 млрд грн – плата за землю;

10 млрд грн – акцизний податок;

7 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки.

У Мінфіні зазначили, що вагомий приріст доходів місцевих бюджетів зафіксували у Чернігівській (+45,9%), Житомирській (+45,7%), Київській (+45,3%), Закарпатській (+39,2%) та Чернівецькій (+36,8%) областях.

"Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ" , - додали в міністерстві.

Відповідно, найменше доходів загального фонду місцевих бюджетів – на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

"Незважаючи на війну РФ проти України, завдяки швидкій адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на +24,2% більше порівняно з I півріччям 2022 року" , – додали в Мінфіні.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.