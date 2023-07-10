Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти РФ
Все більше країн репатріюють золотовалютні резерви як захист від санкцій, запроваджених Заходом проти РФ. Про це пише Reuters із посиланням на результати опитування Invesco серед центральних банків і суверенних фондів, повідомляє Економічна правда.
"Минулорічний розгром фінансового ринку спричинив значні збитки для суверенних інвестиційних фондів, які "фундаментально" переосмислюють свої стратегії, вважаючи, що вища інфляція та геополітична напруженість залишаться надовго", - пише агентство.
Понад 85% з 85 суверенних фондів і 57 центробанків, які взяли участь у щорічному дослідженні Invesco Global Sovereign Asset Management Study, вважають, що інфляція в наступному десятилітті буде вищою, ніж у попередньому.
"Золото та облігації ринків, що розвиваються, розглядаються як хороші ставки в цьому середовищі, але минулорічне заморожування Заходом майже половини російських золотовалютних резервів на 640 мільярдів доларів у відповідь на вторгнення в Україну, схоже, також спричинило зміну настроїв", - додає Reuters.
Опитування показало, що "значна частка" центробанків занепокоєна прецедентом, який було створено. Майже 60% респондентів заявили, що це зробило золото більш привабливим, а 68% зберігають резерви вдома порівняно з 50% у 2020 році.
Представник одного з центральних банків, якого агентство цитує на умовах анонімності, сказав: "Ми зберігали золото в Лондоні... але зараз ми перевели його назад у свою країну, щоб тримати як актив-притулок і зберігати його в безпеці".
"Якщо це моє золото, то я хочу, щоб воно було в моїй країні", - це мантра, яку ми бачили протягом останнього року або близько того", - додав керівник відділу офіційних установ Invesco Род Рінгроу.
Геополітичні занепокоєння в поєднанні з можливостями на ринках, що розвиваються, також заохочують деякі центральні банки диверсифікувати свої активи подалі від долара.
Так, 7% опитаних вважають, що зростання боргу США також є негативним фактором для долара, хоча більшість все ще не бачить альтернативи долару як світовій резервній валюті. Кількість тих, хто розглядає китайський юань як потенційного конкурента, знизилася до 18% з 29% минулого року.
Майже 80% з 142 опитаних організацій вважають геополітичну напруженість найбільшим ризиком у наступному десятилітті, тоді як 83% назвали інфляцію проблемою, що викликає занепокоєння у наступні 12 місяців.
Інфраструктура зараз розглядається як найпривабливіший клас активів, особливо ті проєкти, що пов'язані з виробництвом відновлюваної енергії.