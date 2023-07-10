Знижка на російську нафту для Індії скоротилася на 87% — ЗМІ

Росія зменшила знижки на нафту, яка продається до Індії, на 87% – до $4 за барель, порівнюючи з еталонним сортом Brent. Про це пише видання The Times of India з посиланням на джерела, повідомляє ЛігаБізнес.

За їхніми словами, це в шість-сім разів менше, ніж рік тому, коли знижки сягали $25-30.

Російські продавці формально продають нафту на $1–2 нижче встановленого Великою сімкою обмеження, але водночас виставляють покупцям вдвічі завищений цінник за фрахт з балтійських і чорноморських портів – $11-19 за барель.

Ціна на Brent зараз становить $78,07.

Якщо ціна на Brent зменшиться, знижка на російську нафту для Індії може зникнути зовсім. Співрозмовники газети кажуть, що єдиний спосіб уникнути цього – проведення "колективних переговорів", особливо з державними нафтопереробними заводами.

"Китай затоплений російською нафтою і не може споживати більше, оскільки його економіка не зростає. Індія залишається єдиним великим покупцем, де споживання збільшується швидкими темпами, на 5-6% на рік. Це має бути використане для термінових угод", – сказало джерело газети.

Зараз, за даними видання, на російську нафту припадає близько 40% від усього імпорту Індії, тоді як до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну її частка становила менш як 2%.

Росія на тлі західних санкцій перенаправила на азійські ринки близько 20% нафти, що постачалася до Європи. Наприкінці квітня віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що експорт до Індії 2022 року зріс у 19 разів.