США продадуть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів

Державний департамент США схвалив продаж Франції ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 203 мільйони доларів США, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що це рішення прийнято після того, як уряд Франції звернувся з проханням придбати 1515 ракет AGM-114R2 Hellfire. Головним підрядником буде корпорація Lockheed Martin.

Разом із ракетами Париж має отримати технічну допомогу, документацію та допомогу в інтеграції та логістичні послуги для їхнього використання.

"Це покращить здатність Франції протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом розбудови довгострокового оборонного потенціалу для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності" , – йдеться в повідомленні відомства.

Уточнюється, що продаж цього обладнання і підтримка не змінять основний військовий баланс в регіоні, а також не матимуть негативного впливу на обороноздатність США.