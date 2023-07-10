Ексдепутату Ради від Комуністичної партії повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру екснародному депутату від забороненої Комуністичної партії. Він підтримав збройну агресію РФ проти України, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Напередодні повномасштабного вторгнення депутат був одним з організаторів звернення так званої "міжнародної спілки радянських офіцерів" до президента РФ. У цьому листі його підписанти просили Путіна визнати "суверенітет" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

З-поміж іншого, протягом 2017-2019 років колишній народний депутат брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у Москві та агітував за приєднання захопленої частини сходу України до РФ. Також він виступав за введення на територію України військ РФ.

Після 24 лютого 2022 року депутат очікував на "бліцкриг" окупантів і швидку окупацію Києва, про що неодноразово розповідав оточуючим. Чоловік підбурював знайомих сприяти окупантам у випадку захоплення столичного регіону.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили заборонену комуністичну літературу і прокремлівські друковані видання.

Наразі ексдепутату повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує перебування за ґратами із конфіскацією майна.