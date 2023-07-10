В ОП не бачать сенсу в реєстрі олігархів через війну
Великий український бізнес зазнав втрат через війну. Тому застосовувати норми закону про олігархів та вносити їх до реєстру зараз не на часі, пише Юлія Акімова, Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це заявив заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов.
"Сьогодні війна. Сьогодні навіть великий бізнес дуже багато втратив. Сьогодні об'єктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо, з огляду на те, що ці люди втрачають активи вартістю мільярди доларів", - сказав він.
Чиновник вважає що зараз "складати реєстри і бігати, казати: "Ми склали реєстр", не є розумним".
"В країні, в якій палає війна, в якій люди втрачають заводи, воно не на часі. Дати об'єктивну оцінку складно. Це того не вартує. Треба виграти війну, а потім сісти і подивитись на конкретну "карту бою", - додав він.
Закон про олігархів
Нагадаємо, 2021 році в Україні ухвали закон про олігархів (проєкт президента Володимира Зеленського). Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:
- участь у політичному житті,
- значний вплив на ЗМІ,
- контроль або володіння монополією,
- наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює Зеленський.