Кремль продовжує погрожувати реакцією на вступ України до НАТО

У Кремлі знову пригрозили, що вступ України до НАТО нібито стане загрозою для Росії і потребуватиме реакції, повідомляє Українська правда.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, Київ нібито намагається "чинити тиск" на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність.

"Вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи. Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що потребуватиме зрозумілої і твердої реакції" , — сказав він.

10 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив﻿, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.