У Байдена пояснили слова про "ізраїльські" гарантії безпеки для України

Гарантії безпеки в "ізраїльському" форматі лідери країн "Великої сімки" обговорюватимуть на саміті НАТО у Вільнюсі, повідомляє Ділова столиця.

Про це радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, що передбачає формат допомоги "як Ізраїлю", який анонсував американський президент Джо Байден, Салліван заявив, що це буде "багатостороння структура за участю США та інших союзників".

"Ітиметься про двосторонні зобов'язання шодо безпеки з Україною в довгостроковій перспективі, це означає, що Сполучені Штати будуть готові надати різні форми військової допомоги, розвідки й обміну інформацією, кіберпідтримки та інших форм матеріальної підтримки, щоб Україна могла захистити себе і стримати майбутню агресію" , – сказав він.

Салліван зазначив, що після обговорення у Вільнюсі сторони перейдуть до деталей, погодження з Україною умов цієї підтримки, її тривалості та специфіки. Радник Білого дому наголосив, що це потребуватиме схвалення американських законодавців, які мають затвердити нові витрати.