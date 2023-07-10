На Сумщині евакуюють усіх жителів п'ятикілометрової зони прикордоння

Влада евакуює всіх жителів п'ятикілометрової зони в прикордонних із Росією громадах Сумської області. Про це повідомив﻿ голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Ввідповідне рішення ухвалила Рада оборони області після ґрунтовного аналізу оперативної обстановки у прикордонні області.

"Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки.

А головне – гинуть наші люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області.

Люди тут не живуть, а виживають – під постійними обстрілами, тижнями, а то й місяцями без світла. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. Неможливо безпечно завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки тощо.

В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об’єкти. Ворог діє підступно і зухвало – він навмисно обстрілює навіть ремонтні бригади – нещодавно загинули працівники "Сумиобленерго", які виїхали на ремонт пошкодженої лінії електропередач" , - повідомив очільник ОВА.

За словами Артюха, цивільні люди на прикордонні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів. Голова ОВА згадав зухвале вбивство лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади від рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на цю територію.

Наголошується, що перебування у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги українським військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку.

Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області було прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації.

Вказано, що наразі проводиться системна підготовча робота, щоб дати жителям прикордонних населених пунктів гідну альтернативу подалі від кордону у безпечних районах.

Облаcна військова адміністрація готує розпорядження щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України.

Всі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій і взаємодії усіх служб, в першу чергу, місцевих органів влади та військових, відпрацьовані, запевняють в ОВА.

Влада наголошує: евакуація буде проводитись з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку.

Евакуація розпочнеться тільки після того, як кожній родині, кожному жителю прикордоння буде роз’яснено їхні права, забезпечені необхідні засоби і ресурси, а також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення.