Понад 60% європейців підтримують допомогу Україні зброєю

64% європейців підтримують те, що ЄС фінансує військову допомогу для України, і стільки ж схвально ставляться до того, що Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать результати опитування громадської думки "Євробарометр", яке регулярно проводиться у всіх країнах-членах.

Весняне опитування проводилося методом особистих інтерв’ю у період з 31 травня по 21 червня в усіх 27 країнах-членах. Всього опитали понад 26 400 громадян країн ЄС.

56% респондентів задоволені тим, як ЄС відреагував на відкрите вторгнення Росії в Україну, і 54% задоволені реакцією власної держави.

64% опитаних підтримують фінансування і постачання зброї для України, і стільки ж схвально ставляться до того, що Україна стала кандидатом на вступ до Євросоюзу.

88% підтримують надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни і 86% схвалюють прихисток у ЄС для українців, які через війну поїхали за кордон.

75% схвалюють фінансову допомогу для України, 72% – санкції проти Росії.

66% згодні з блокуванням у ЄС контрольованих Кремлем пропагандистських інформаційних ресурсів, як Sputnik та RT (Russia Today).