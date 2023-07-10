Столтенберг сказав, коли Україна отримає запрошення в НАТО

В НАТО очікують, що просування України до Альянсу навіть може бути без аспектів ПДЧ. Запрошення ж союзники можуть надати тоді, коли узгодять, що умови членства України відповідають необхідним потребам. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні Вільнюського саміту, повідомляє РБК-Україна.

"Країни-члени розглянуть прагнення України бути членом у НАТО і місце майбутнє України, звичайно, в НАТО. Я очікую, що ми узгодимо, що просування навіть може бути без аспектів ПДЧ. І ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам" , - сказав Столтенберг.

За словами генсека, союзники "посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО". Для цього країни-члени будуть тісніше співпрацювати. Також рішення стосуватимуться того, щоб наблизити Україну ближче до членства в Альянсі, включаючи багаторічний пакет підтримки, перехід ЗСУ від радянського обладнання до обладнання стандартів НАТО.