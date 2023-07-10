Бахмут вже декілька днів під вогневим контролем ЗСУ — Маляр

Збройні сили України вже декілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога в Бахмуті.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута" , — зазначила вона.

Про вогневий контроль ЗСУ над містом також повідомив﻿ командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. "Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони" , — заявив він.

Він додав, що на Бахмутському напрямку ворог "вибивається з позицій"