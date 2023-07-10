Бахмут вже декілька днів під вогневим контролем ЗСУ — Маляр
Збройні сили України вже декілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога в Бахмуті.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", — зазначила вона.
Про вогневий контроль ЗСУ над містом також повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
"Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", — заявив він.
Він додав, що на Бахмутському напрямку ворог "вибивається з позицій"