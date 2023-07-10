Найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні впродовж наступних 12 тижнів, повідомляє Укрінформ.

Завод буде розташований у західній частині України, уточнив генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

Компанія також навчатиме українців обслуговувати виготовлені на заводі танки та іншу броньовану техніку. За словами гендиректора, на новому заводі будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією.

"Українці повинні допомогти самі собі — якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо" , — заявив Паппергер.

Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з Укроборонпромом, якому також належатиме підприємство. У травні обидві компанії оголосили про угоду щодо збільшення оборонно-технологічного потенціалу України.

Паппергер додав, що завод буде захищений від російських атак.

"Зараз (в Україні ред.) багато заводів, які виробляють продукцію військового призначення. Це просто буде ще один — і ми також можемо захистити його" , — сказав він.

За його словами, наступного року Rheinmetall збільшить щорічне виробництво артилерійських снарядів зі 100 тисяч до 600 тисяч, і значна частина цього додаткового виробництва буде призначена для поставок в Україну.

Паппергер зауважив, що теоретично Rheinmetall може забезпечити 60% потреби України в артилерійських боєприпасах.