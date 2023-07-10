Столтенберг відповів на умови Ердогана щодо членства Швеції в НАТО

Туреччині не варто забувати про домовленості, які були досягнуті у Мадриді у червні 2022 року. При цьому є всі перспективи, щоб отримати "правильні рішення" щодо членства Швеції до НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генсека НАТО Єнса Столтенберга під час спільної прес-конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні Вільнюського саміту.

За його словами, він підтримує амбіції Туреччини стати членом в ЄС, але водночас наголосив про домовленності, які були укладені у Мадриді, треба пам'ятати.

"Зокрема, конкретних умов, яким має відповідати Швеція, щоб стати членом НАТО і фактично Швеції вдалося зробити дуже багато" , - зазначив він.

Столтенберг додав, що йому вдалося порозмовляти з президентом Туреччини Ердоганом кілька тижнів тому та їх розмова "була конструктивною".

"Ми поговорили про важливість впровадження постійного механізму, який було встановлено Швецією, Фінляндією та НАТО. І була зустріч кілька днів тому у Брюсселі. Справді прогрес є очевидним. Сьогодні будуть ще інші перемовини" , - розповів він.

Він висловив переконання, що є всі перспективи, аби отримати правильні рішення щодо членства Швеції в НАТО.