Столтенберг відповів на умови Ердогана щодо членства Швеції в НАТО
Туреччині не варто забувати про домовленості, які були досягнуті у Мадриді у червні 2022 року. При цьому є всі перспективи, щоб отримати "правильні рішення" щодо членства Швеції до НАТО, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява генсека НАТО Єнса Столтенберга під час спільної прес-конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні Вільнюського саміту.
За його словами, він підтримує амбіції Туреччини стати членом в ЄС, але водночас наголосив про домовленності, які були укладені у Мадриді, треба пам'ятати.
"Зокрема, конкретних умов, яким має відповідати Швеція, щоб стати членом НАТО і фактично Швеції вдалося зробити дуже багато", - зазначив він.
Столтенберг додав, що йому вдалося порозмовляти з президентом Туреччини Ердоганом кілька тижнів тому та їх розмова "була конструктивною".
"Ми поговорили про важливість впровадження постійного механізму, який було встановлено Швецією, Фінляндією та НАТО. І була зустріч кілька днів тому у Брюсселі. Справді прогрес є очевидним. Сьогодні будуть ще інші перемовини", - розповів він.
Він висловив переконання, що є всі перспективи, аби отримати правильні рішення щодо членства Швеції в НАТО.
"Звичайно, ми не говоримо про гарантії. Але зараз є правильний час під час саміту, коли лідери можуть висловити всі свої побоювання і досягти прогресу", - констатував Столтенберг.