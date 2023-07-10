Очільник МВС представив нового командувача Національної гвардії
Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко представив нового командувача Національної гвардії Олександра Півненка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє пресслужба НГУ.
"Полковник Півненко має актуальний бойовий досвід. Колишній командир окремого загону спеціального призначення НГУ, який обороняв Харків та брав участь у контрнаступі на Слобожанщині.
Після цього командував 3-ю бригадою оперативного призначення "Спартан" - однією із наших бригад Гвардії наступу. А після повернення із Бахмуту очолював Східне територіальне управління НГУ".
Новому командувачу міністр побажав наснаги та сил. Клименко зазначив, що очільник Нацгвардії, як і попередній командувач, має сфокусуватися на підготовці бригад "Гвардії наступу" та ефективному використанні вже сформованих підрозділів.
Президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.