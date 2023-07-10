ДСНС: Під завалами в Оріхові можуть перебувати ще троє людей

Внаслідок скидання росіянами авіабомби на місто Оріхів Запорізької області загинуло четверо людей, ще 11 травмувалося. Ймовірно, під завалами знаходяться ще троє, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої авіаударом будівлі.

На місці працює інженерна техніка ДСНС.

Що передувало: 9 липня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по школі у місті Оріхів Запорізької області. У цей час там видавали гумдопомогу. Загинули 4 особи: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Ще 11 оріхів'ян госпіталізували.