Кулеба закликав Німеччину не блокувати швидкий вступ України до НАТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав офіційний Берлін відмовитися від блокування швидкого приєднання України до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ARD "Tagesthemen" у понеділок, його цитує агентство DPA.

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати цих помилок, зроблених Меркель у 2008 році" , – сказав дипломат.

За його словами, вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидший вступ України до Альянсу.

У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Німеччина і Франція виступили проти членства України та надання країні Плану дій для приєднання до Альянсу.

За даними внутрішнього документу німецького уряду, який потрапив у ЗМІ, уряд Шольца на саміті у Вільнюсі "не погодиться на жодні формулювання, які б створювали враження "швидкого треку" для вступу України".

У той самий час Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. ПДЧ передбачає численні кроки та умови, які Київ мав би виконати, перш ніж отримати запрошення до НАТО.