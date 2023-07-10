Окупанти обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині: двоє загиблих

Внаслідок російських обстрілів смт Гостре та Авдіївки 10 липня двоє людей загинули та троє осіб дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 14:40 російські військові обстріляли Гостре Покровського району. Від снарядів загинув місцевий мешканець. Також зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків віком від 40 до 65 років, серед яких батько і син. Усім потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, близько 15:00 росіяни обстріляли Авдіївку, де у власному будинку загинув 54-річний чоловік.

За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти з артилерії. Від вибухів пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.