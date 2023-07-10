Зеленський зробив заяву щодо членства України в НАТО напередодні саміту

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам країн, які ухвалили спільні декларації щодо членства України в НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звернення голови держави.

"Отже, Україна - напередодні Вільнюса. Саміту НАТО, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу, глобальній безпеці. Надзвичайно активно працюємо цими днями! Ще активніше, ніж будь-коли" , - заявив Зеленський.

Він зазначив, що хоч ця робота майже на 100% відбувається за лаштунками, її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи.

"Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз - зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз. Я вдячний усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції" , - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що більшість країн Альянсу - чітко "за" Україну.

"Сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і було створене НАТО. Саме український східний кордон, кордон нашої держави й позиції наших воїнів - це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалася підкорити народи Європи" , - зазначив президент.

За словами Зеленського, від України залежить безпекова реальність на східному фланзі НАТО.

"Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя - це зброя Альянсу. Наші цінності - це те, у що вірить Альянс. Наш захист - це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі" , - заявив він.

Зеленський додав, що Вільнюс має все це підтвердити.

"Зараз ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження, але ми вже розуміємо факт - Україна буде в Альянсі, ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким. Наша робота заради цього - робота всієї команди України - триватиме щохвилини протягом цих днів" , - додав він.

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що держави-члени НАТО досягли консенсусу щодо виключення Плану дій щодо членства для України під час вступу до Альянсу.

Можливість членства України в Північноатлантичному альянсі без виконання ПДЧ почала активно обговорюватися перед самітом НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.