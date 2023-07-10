Довіра до Путіна у світі опинилася на найнижчому рівні за весь час – опитування

На тлі війни, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України, довіра до нього у світі опинилася на найнижчому рівні за весь час, повідомляє Українська правда.

Про це говорить дослідження Pew Research Center, Deutsche Welle.

Дослідження, проведене у 24 країнах, показало, що в середньому 82% респондентів мало або зовсім не впевнені в тому, що російський лідер "вчиняє правильно стосовно світових справ".

Довіра до Путіна досягла рекордно низького рівня в дев'яти країнах, включаючи Німеччину, де вона впала з 14% у 2022 році до 8% у 2023-му.

Водночас в Індії та Індонезії довіра до диктатора, навпаки, зросла і досягла рекордних показників. Частка індійців, які висловлюють довіру російському президенту, зросла на 17 відсоткових пунктів з 2019 року. В Індонезії ця частка зросла з 36% у 2019 році до 43% у 2023 році.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну відповідні показники впали до рекордно низького рівня майже в усіх досліджуваних країнах, й у 2023 році вони продовжують падіння, особливо в Німеччині, Ізраїлі та Іспанії.