Удар по Оріхову: загинули семеро людей, рятувальні роботи завершено
Жертвами удару російських військ по Оріхову Запорізької області стали семеро людей, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"7 загиблих внаслідок авіаудару в Оріхові: пошукові роботи завершено. 10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до 7 людей", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 9 липня російськи загарбники завдали удару по Оріхову Запорізької області керованими авіабомбами. Снаряд влучив у пункт видачі гуманітарної допомоги. Станом на ранок 10 липня було відомо про чотирьох загиблих, серед яких подружжя працівників "Укрзалізниці".