Маск прогнозує перемогу Росії у війні проти України
Американський мільярдер і винахідник, власник компаній SpaceX, Tesla, а також сервісу мікроблогів Twitter Ілон Маск впевнений, що Росія виграє війну на виснаження проти України, повідомляє Ділова столиця.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Цвіт української та російської молоді гине в окопах майже без територіальних завоювань. Яка б сторона не пішла у наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Більше того, Росія перевершує Україну чисельністю ~ 4:1, тому виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були рівними", — вважає мільярдер.
При цьому, за його словами, якщо контрнаступ України провалиться з великими втратами, Росія піде в атаку і захопить набагато більше території.
"Тому великого наступу не було", — вважає Маск.