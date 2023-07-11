У Молдові ліквідували агентурну мережу, пов'язану з РФ — спецслужби

У Молдові викрили та ліквідували агентурну мережу, яка займалася державною зрадою та шпигунством з метою дестабілізації ситуації та впливу на політичні процеси в державі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяца.

За даними спецслужб, фігурантами кримінальної справи є громадяни Молдови та РФ. Зокрема серед підозрюваних двоє росіян.

"Нам вдалося ліквідувати агентурну мережу, причетну до державної зради та шпигунства. Передано до суду кримінальну справу про державну зраду та шпигунство, порушену стосовно групи осіб, які готувалися для дестабілізації ситуації в країні" , - розповів Мустяца на прес-брифінгу.

Для цього, додав керівник СІБ, до Молдови через неофіційні мережі переказів із РФ надійшло близько 500 тисяч доларів.