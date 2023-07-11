Дослідники звинуватили низку корпорацій у порушенні обіцянок піти з РФ — CNN

Понад тисячу великих компаній зобов’язалися покинути РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас деякі фірми зараз звинувачуються у порушенні своїх обіцянок, повідомляє Новое время.

За словами автора дослідження Єльського університету Джеффа Зонненфельда, вихід компаній із країни-агресора завдав Москві та економіці РФ серйозного фінансового і символічного ударів, пише CNN.

Це дослідження ґрунтується на інформаторах, місцевих експертах, студентах, які працюють у РФ, корпоративних документах і повідомленнях засобів масової інформації. Так було виявлено фірми, які команда вчених звинуватила в порушенні своїх обіцянок піти або, принаймні, різко скоротити свою присутність у Росії.

Серед них такі відомі компанії, як Heineken, Unilever, Philip Morris і виробник Oreo Mondelez.

"Ці компанії порушують свої обіцянки. Вони діють як спекулянти воєнного часу. Це більш ніж розчаровує. Це ганебно і неетично" , — зазначив Зонненфельд.

Професор підкреслює, що споживачі мають розуміти, що, підтримуючи ці компанії, вони підтримують те, що підживлює путінську військову машину.

У березні 2022 року Heineken пообіцяла піти з Росії. Однак, за даними Єльського університету, через 16 місяців у компанії все ще є сім пивоварень і 1800 співробітників у цій країні. Мало того, відтоді компанія запустила низку нових брендів у РФ, поглинувши частку ринку, викликану відходом інших великих пивних брендів.

Також у березні минулого року гігант із виробництва закусок і цукерок Mondelez пообіцяв скоротити "всі другорядні види діяльності в Росії, допомагаючи підтримувати безперервність поставок продуктів харчування". У компанії заявили, що зосередить свою діяльність на «базових пропозиціях».

Однак Mondelez (виробник печива Oreo, крекерів Triscuit і снеків Nabisco) тепер стверджує, що в Росії, як і раніше, працює 3000 їхніх співробітників.

Тютюновий гігант Philip Morris заявив минулого року, що докладає всіх зусиль, щоб піти з РФ. Але сьогодні є однією з найбільших транснаціональних корпорацій, що залишилися в Росії, з активами, оцінюваними в 2,5 мільярда доларів, включно з кількома заводами, йдеться в дослідженні Єльського університету.