Норвегія продовжить присутність своїх військ у Литві до 2024 року

Уряд Норвегії ухвалив рішення продовжити присутність своїх військовослужбовців на території Литви до 2024 року, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що пишається роботою, яку виконують норвезькі війська в Литві.

"Рішення про продовження участі норвезьких військ, коли в Європі триває війна, не є легким рішенням для уряду. Але ми знаємо, що це важлива операція і що наш внесок є цінним" , - сказав він.

Норвегія з 2017 року бере участь у програмі НАТО, суть якої полягає у збільшенні сил в Східній Європі після окупації Криму Росією. Так, у Литві знаходяться близько 150 військових з Норвегії і 1600 військовослужбовців з усього Альянсу.