США попередили РФ про "неминучу відповідальність" у разі катастрофи на ЗАЕС
Сполучені Штати попередили російське керівництво про неминучу відповідальність у разі, якщо РФ створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Укрінформ.
З такою заявою виступив речник Державного департаменту США Меттью Міллер.
"Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.
Він також підтвердив, що в Вашингтоні уважно стежать за розвитком подій навколо ЗАЕС.
"Ми вважаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці", - зазначив представник Держдепартаменту США.