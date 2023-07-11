За добу ЗСУ знищили 500 окупантів, 4 РЗСВ та гелікоптер — Генштаб

За добу ЗСУ знищили 500 окупантів, 4 РЗСВ та гелікоптер — Генштаб
Фото: Facebook

Збройні сили України за минулу добу знищили приблизно 540 російських окупантів, а також 14 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 4 танки та один гелікоптер.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 235020 (+540) осіб,
  • танків — 4089 (+4),
  • бойових броньованих машин — 7983 (+17),
  • артилерійських систем — 4385 (+14),
  • РСЗВ — 672 (+4),
  • засобів ППО — 414 (+0),
  • літаків — 315 (+0),
  • гелікоптерів — 310 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3693 (+7),
  • крилатих ракет — 1271 (+0),
  • кораблів /катерів — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6966 (+29),
  • спеціальної техніки — 640 (+8).

Новини

Популярні теми форуму

analytics