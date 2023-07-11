За добу ЗСУ знищили 500 окупантів, 4 РЗСВ та гелікоптер — Генштаб
Збройні сили України за минулу добу знищили приблизно 540 російських окупантів, а також 14 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 4 танки та один гелікоптер.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 235020 (+540) осіб,
- танків — 4089 (+4),
- бойових броньованих машин — 7983 (+17),
- артилерійських систем — 4385 (+14),
- РСЗВ — 672 (+4),
- засобів ППО — 414 (+0),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 310 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3693 (+7),
- крилатих ракет — 1271 (+0),
- кораблів /катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6966 (+29),
- спеціальної техніки — 640 (+8).