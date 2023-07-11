Росіяни атакували "Шахедами" порт на Одещині — ОВА
Росіяни атакували дронами-камікадзе один з портів у Одеській області. Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" сталося займання двох припортових терміналів, зокрема зернового.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
22 дрони знищено силами ППО, два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта. Пожежі ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає, зазначили в ОВА.
"Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини", — заявив Кіпер.
Безпілотники ворог запустив з акваторії Чорного моря.