Росіяни атакували "Шахедами" порт на Одещині — ОВА

Росіяни атакували "Шахедами" порт на Одещині — ОВА
Фото: ілюстративне, КМДА

Росіяни атакували дронами-камікадзе один з портів у Одеській області. Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" сталося займання двох припортових терміналів, зокрема зернового.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

22 дрони знищено силами ППО, два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта. Пожежі ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає, зазначили в ОВА.

"Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини", — заявив Кіпер.

Безпілотники ворог запустив з акваторії Чорного моря.

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