ЗСУ наступають під Бахмутом, ворог активно застосовує резерви — Генштаб

Українські сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, повідомляє Укрінформ.

Біля Бахмута наступ іде північніше і південніше міста, розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", - зазначив він.

Речник Генштабу зауважив, що на цих трьох напрямках українські війська закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - підкреслив Ковальов.