DeepState: ЗСУ мають успіх під Бахмутом, ворог активізувався на Луганщині
Українські військові мають тактичний успіх у районі Бахмута Донецької області, а також біля Роботино Запорізької області. При цьому війська РФ активізували штурми у Луганській області. Про це повідомляє український OSINT-проект DeepState.
На Сватівській ділянці фронту продовжуються бої за Новоселівське. Окупанти мають частковий успіх на південь від цього населеного пункту. На цьому напрямі війська РФ активізувалися.
Крім того, ведуться бої на схід від Торського і в Серебрянському лісництві, які противник не припиняє штурмувати.
На Бахмутському напрямі тривають бої біля Кліщіївки та Берхівки. Зазначається, що висота 215.7 вже переходить у "синю зону".
Також українські військові мали тактичний успіх на південь від Роздолівки.
За даними експертів DeepStateMap, за попередніми даними, у другій половині червня Сили оборони змогли всього протягом доби повернути під контроль Яковлівку, проте через відсутність підтримки російська артилерія "просто розносила наш авангард", внаслідок чого бійцям ЗСУ довелося відійти.
На Авдіївській ділянці фронту бійці 110 ОМБр та 35 ОБрМП відбили чисельну атаку російських загарбників у районі Веселого. При цьому противник поновив спроби наступати з Водяного на Північне.
На Запорізькому напрямку ведуться бої на північ від Роботино, і тут Сили оборони мають частковий успіх.
На Бердянському напрямі зміни не зафіксовано.
На Таврійському відрізку фронту також без змін. Тут російські окупанти продовжують вести вогонь по Дачам.
На Сіверській ділянці та на півночі країни – без змін. Окупанти продовжують обстрілювати території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.