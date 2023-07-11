DeepState: ЗСУ мають успіх під Бахмутом, ворог активізувався на Луганщині

Українські військові мають тактичний успіх у районі Бахмута Донецької області, а також біля Роботино Запорізької області. При цьому війська РФ активізували штурми у Луганській області. Про це повідомляє український OSINT-проект DeepState.

На Сватівській ділянці фронту продовжуються бої за Новоселівське. Окупанти мають частковий успіх на південь від цього населеного пункту. На цьому напрямі війська РФ активізувалися.

Карта бойових дій deepstatemap.live

Крім того, ведуться бої на схід від Торського і в Серебрянському лісництві, які противник не припиняє штурмувати.

Карта бойових дій deepstatemap.live

На Бахмутському напрямі тривають бої біля Кліщіївки та Берхівки. Зазначається, що висота 215.7 вже переходить у "синю зону".

Також українські військові мали тактичний успіх на південь від Роздолівки.

Карта бойових дій deepstatemap.live

За даними експертів DeepStateMap, за попередніми даними, у другій половині червня Сили оборони змогли всього протягом доби повернути під контроль Яковлівку, проте через відсутність підтримки російська артилерія "просто розносила наш авангард", внаслідок чого бійцям ЗСУ довелося відійти.

На Авдіївській ділянці фронту бійці 110 ОМБр та 35 ОБрМП відбили чисельну атаку російських загарбників у районі Веселого. При цьому противник поновив спроби наступати з Водяного на Північне.

Карта бойових дій deepstatemap.live

На Запорізькому напрямку ведуться бої на північ від Роботино, і тут Сили оборони мають частковий успіх.

Карта бойових дій deepstatemap.live

На Бердянському напрямі зміни не зафіксовано.

На Таврійському відрізку фронту також без змін. Тут російські окупанти продовжують вести вогонь по Дачам.

На Сіверській ділянці та на півночі країни – без змін. Окупанти продовжують обстрілювати території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.