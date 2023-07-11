США "пошлють позитивний сигнал" щодо членства України в НАТО — Білий дім

Сполучені Штати Америки на саміті НАТО у Вільнюс "пошлють позитивний сигнал" щодо членства України в Альянсі, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван+

За його словами, США та союзники "пошлють позитивне повідомлення" щодо майбутнього членства України в НАТО на саміті, який розпочнеться сьогодні у Литві.

Салліван також повідомив, що на саміті буде узгоджено новий пакет військової допомоги НАТО для України.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, на саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати﻿ політичне рішення щодо підтримки вступу після війни.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається﻿, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

За даними﻿ Politico, група західних союзників у НАТО веде "шалені, в останню хвилину" переговори щодо завершення підготовки декларації про гарантії безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі. А Financial Times повідомляє, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.