Потенційно населених планет може бути у 100 разів більше, ніж вважалося

Потенційно населені планети, які містять рідку воду, ключовий інгредієнт для життя, можуть бути в 100 разів більш поширеними, ніж передбачалося раніше. Про це розповів на конференції Ґолдшмідта у французькому Ліоні Луджендра Оджа, планетолог з Університету Рутгерса у США, повідомляє Ліга.net.

Хоча життя на Землі виникло в океанах, вчені зʼясували, що підповерхневі водойми, де також може формуватися життя, можуть утворюватися на планетах, що обертаються навколо червоних карликів, набагато менших за Сонце. Це відкриття має велике значення для пошуку іншопланетного життя, оскільки червоні карлики є найпоширенішим класом зірок. Вони часто мають у своїх системах скелясті планети, схожі на Землю.

У той час як Земля є єдиною планетою в нашій Сонячній системі, на поверхні якої зараз є океани з води, деякі з планет нашої системи мають підповерхневі океани.

Луджендра Оджа представив докази існування геотермального тепла всередині багатьох холодних "екзоземель", тобто землеподібних планет в інших зоряних системах. Ці підлідні океани в системах червоних карликів можуть забезпечувати умови для життя протягом тривалого періоду, згідно з дослідженням під керівництвом Оджи, яке було опубліковано в Nature наприкінці 2022 року.

"Більшість екзопланет, схожих на Землю, які ми знайшли сьогодні, обертаються навколо червоних карликів", — додав Оджа.

Його команда змоделювала екзопланети, засновані на реальних прикладах, і дослідила динаміку танення підповерхневих океанів. Результати показали, що навіть невеликі потоки геотермального тепла можуть розморозити водойми під крижаними панцирами далеких екзопланет, що вказує на те, що ці приховані океани, ймовірно, є в достатку в системах червоних карликів у Чумацькому Шляху.