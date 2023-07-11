Що потрібно знати про касетні бомби США і навіщо вони потрібні Києву - ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена днями оголосила, що надішле Україні касетні боєприпаси, виконуючи запит, який Київ називає ключовим для контрнаступу проти Росії. Деякі з найбільших збройних сил світу, зокрема США, Росії та Китаю, мають запаси такої зброї через її ефективність проти масових формувань солдатів і танків. Але цей крок був дуже суперечливим, враховуючи, що боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах через небезпеку касетних бомб, що не розірвалися, для цивільного населення. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

1. Що таке касетна бомба?

Касетні боєприпаси вивільняють десятки чи сотні вибухових суббоєприпасів, які іноді називають бомбами, які можуть вбивати без розбору на території шириною з кілька футбольних полів. Ними можна стріляти з землі чи моря або скидати з повітря та розсіюватися в польоті, перш ніж вони впадуть у землю.

2. Що США схвалили для України?

США схвалили пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включає вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), тип касетної бомби, яку можна запускати з артилерії великої дальності та ракетних систем, які вже є в України. Термін «подвійне призначення» стосується ефективності зброї як проти особового складу, так і проти броньованих транспортних засобів або твердих поверхонь. Кожен DPICM містить десятки або сотні бомб розміром з ручну гранату. Бомби можуть бути розроблені для пробивання броні або цілей по людям, розриваючись на крихітні осколки.

3. Чому вони потрібні Україні?

Україна хоче, щоб касетні боєприпаси могли ефективніше боротися з великою кількістю російських солдатів, що закріпилися, і формуваннями танків і бронетехніки; інакше їхнє вбивство або знищення потребувало б великої кількості звичайних боєголовок. Касетні боєприпаси розроблені для ефективної боротьби з цілями, розташованими на великій території, що також означає, що точність системи доставки менш важлива. Україні не вистачає снарядів звичайної артилерії з огляду на напруженість боротьби з Росією. Байден сказав, що надані США касетні бомби допоможуть Україні втриматися, поки США та інші країни не зможуть наростити виробництво звичайних артилерійських снарядів пізніше цього року.

4. Яка історія касетних бомб?

Касетні боєприпаси вперше були застосовані під час Другої світової війни Німеччиною, яка скинула бомби SD-2 на Грімсбі у Великій Британії, що вимагало дорогого та тривалого очищення. Вони широко використовувалися у В'єтнамі США та в індо-китайській війні між Індією та Китаєм. Велика Британія використовувала їх проти аргентинських позицій у 1982 році, і вони були розгорнуті в першій війні в Перській затоці, війнах у Чечні, у конфлікті між Еритреєю та Ефіопією, Косово в 1999 році, як російському, так і американському вторгненнях в Афганістан, Камбоджу, Південний Ліван, Лівія, Південний Судан, Судан, Сирія та Ємен. Росія широко використовувала касетні боєприпаси після вторгнення в Україну, єдину країну в світі, де вони зараз використовуються.

5. У кого вони є?

За даними Коаліції з касетних боєприпасів, міжнародного громадянського суспільства, яке стежить за їх використанням, 16 країн все ще виробляють касетні боєприпаси і ще не зобов’язалися ніколи їх не виробляти в майбутньому. Станом на цей рік 111 країн підписали та ратифікували Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє використання, виробництво та накопичення касетних боєприпасів. Росія, США та Україна не підписали конвенцію.

6. Чому вони суперечливі?

Касетні боєприпаси викликають суперечки через шкоду, яку вони завдають цивільним особам, які можуть натрапити на нерозірвані бомби. Дослідження, проведене Handicap International у 2006 році, показало, що 98% зареєстрованих втрат становили цивільні особи, і, за оцінками, з 1960-х років вони спричинили щонайменше 55 000 жертв серед некомбатантів. Той факт, що вони завдають вибухонебезпечної шкоди на більших територіях, збільшує ймовірність того, що можуть бути вражені цивільні особи, а бомби, що не розірвалися, можуть поранити або вбити цивільних осіб, які виявлять їх під час і після конфліктів. Суббоєприпаси маленькі та іноді різнокольорові, що робить їх привабливими для дітей. Через велику кількість скинутих бомб навіть невеликий відсоток відмов може залишити десятки потенційно смертельних вибухівок на шляху цивільних осіб.

7. Що говорить конвенція?

Конвенція забороняє країнам, які її ратифікували, використовувати, розробляти, виробляти, придбавати, накопичувати або зберігати касетні боєприпаси або передавати їх іншим країнам. Він дозволяє використовувати зброю з суббоєприпасами, якщо вона містить менше 10 суббоєприпасів, які важать понад 4 кілограми (8,8 фунтів) і здатні виявляти та вражати окремі цілі.

8. Чому США не є членом конвенції?

Збройні сили США вважають касетні боєприпаси ефективною та дієвою зброєю, а ризик боєприпасів, що не вибухнули, вважають прийнятним. Політика тодішнього президента Барака Обами була спрямована на ліквідацію касетних боєприпасів США з відсотком відмов понад 1%, але ця політика була скасована за його наступника Дональда Трампа. Снаряди DPICM, які будуть використовуватися в Україні, востаннє використовувалися США в 2003 році під час вторгнення в Ірак і мають рівень відмов 3%