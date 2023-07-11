ПриватБанк перестав бути лідером за кількістю відділень
Станом на 1 липня 2023 року лідером за кількістю банківських відділень у країні став державний Ощадбанк, який посунув із першого місця ПриватБанк, повідомляє Новое время.
Про це свідчить статистика НБУ щодо кількості банків.
В Ощадбанку більше відділень, які призупинили роботу. Однак за останні півроку банк не закрив жодного відділення. Водночас мережа ПриватБанку скоротилася на 80 структурних підрозділів.
Станом на липень у країні діяло 1183 структурних підрозділів Ощадбанку, тоді як у Приватбанку — 1131.
Топ-10 банків за кількістю відділень виглядає так:
- Ощадбанк — 1183
- Приватбанк — 1131
- Райффайзен Банк — 324
- Укрсиббанк — 230
- ПУМБ — 221
- Укргазбанк — 219
- А-Банк — 202
- Акордбанк — 147
- Креді Агріколь Банк — 141
- Сенс Банк — 140
Ощадбанк історично зберігав найбільшу кількість відділень у країні, успадкувавши мережу радянського Ощадного банку. У 2022 році майже третина відділень, які були закриті в Україні, припала на частку Ощадбанку.