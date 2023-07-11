ПриватБанк перестав бути лідером за кількістю відділень

﻿Станом на 1 липня 2023 року лідером за кількістю банківських відділень у країні став державний Ощадбанк, який посунув із першого місця ПриватБанк, повідомляє Новое время.

Про це свідчить статистика НБУ щодо кількості банків.

В Ощадбанку більше відділень, які призупинили роботу. Однак за останні півроку банк не закрив жодного відділення. Водночас мережа ПриватБанку скоротилася на 80 структурних підрозділів.

Станом на липень у країні діяло 1183 структурних підрозділів Ощадбанку, тоді як у Приватбанку — 1131.

Топ-10 банків за кількістю відділень виглядає так:

Ощадбанк — 1183

Приватбанк — 1131

Райффайзен Банк — 324

Укрсиббанк — 230

ПУМБ — 221

Укргазбанк — 219

А-Банк — 202

Акордбанк — 147

Креді Агріколь Банк — 141

Сенс Банк — 140

Ощадбанк історично зберігав найбільшу кількість відділень у країні, успадкувавши мережу радянського Ощадного банку. У 2022 році майже третина відділень, які були закриті в Україні, припала на частку Ощадбанку.