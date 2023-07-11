Головний удар ЗСУ може бути восени – експерт

Наступ Сил оборони дуже обдуманий і точний, заявив колишній глава Генштабу Великобританії Марк Карлтон-Сміт. Під час інтерв'ю Liga.net він зазначив, що як професійний військовий очікував побачити саме таку операцію, повідомляє Дзеркало тижня.

"Вона дуже обдумана, дуже точна, обережна щодо життів ваших солдатів і військових можливостей , - підкреслив Карлтон-Сміт. - Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використовувати. І це не може відбуватися швидко".

На думку військового, прогрес буде поступовим, він наступатиме частинами.