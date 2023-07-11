Головний удар ЗСУ може бути восени – експерт
Наступ Сил оборони дуже обдуманий і точний, заявив колишній глава Генштабу Великобританії Марк Карлтон-Сміт. Під час інтерв'ю Liga.net він зазначив, що як професійний військовий очікував побачити саме таку операцію, повідомляє Дзеркало тижня.
"Вона дуже обдумана, дуже точна, обережна щодо життів ваших солдатів і військових можливостей, - підкреслив Карлтон-Сміт. - Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використовувати. І це не може відбуватися швидко".
На думку військового, прогрес буде поступовим, він наступатиме частинами.
"Дуже цілеспрямована робота, яка займе певний час. Це не те, що завершиться вирішальним чином. Я не думаю, що це станеться обов'язково цього літа. Але це створить умови для поля бою восени, - заявив генерал, пояснивши, що важливо сформувати передумови моменту, коли Україна буде готова використовувати свої стратегічні резерви - Я не здивуюся, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент за часом і місцем для розгортання таких сил і засобів".