"Зерновий коридор": з початку липня з портів вийшли 6 суден

За 11 днів липня 2023 року з українських морських портів Одеської області вийшло 6 суден із 215 тис. т агропродукції, повідомляє Укрінформ.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що станом на 11 липня у морпорті "Одеса" завершується завантаження 85 тис. т зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження.

У міністерстві наголошують, що флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу. Понад 2 місяці не працює порт Південний, бо росіяни «викреслюють» усі судна, які прямують до нього.

Повідомляється, що з 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. Наразі 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 млн т агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковано в територіальних водах Туреччини.

"Українська агропродукція займає значне місце в продовольчій безпеці світу. Повна зупинка експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах. Це розуміє світ, це розуміють наші партнери.

Останні кілька місяців "Зерновий коридор" практично не працює. Наразі ми спільно з партнерами докладаємо максимум зусиль, щоб українське зерно надходило на ринки в необхідному для світу обсязі" , – заявив віцепрем’єр міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков зазначив, що Україна завжди виконувала і готова надалі виконувати ті зобов’язання, які брала на себе, коли підписували "зернову угоду". Також віцепрем'єр закликав світ дотримуватися міжнародного морського права і забезпечити вільне торговельне судноплавство.

У період з 1 червня по 10 липня із запланованих 150 інспекцій суден (як вхідного, так і вихідного флоту) відбулось лише 70 через відмову росіян проводити перевірки. Наступна інспекція запланована на 14 липня. Зараз в зоні інспектування залишився лише вхідний флот.

Із 1 серпня 2022 року експортовано понад 33 млн т продукції українських аграріїв до 45 країн світу.