Вчителям в Україні підвищать зарплати до 40 тис. грн, але є нюанс

Українським вчителям планують підвищити зарплатню до 40 тисяч гривень. Оплата праці залежатиме від кваліфікації педагога та за час роботи. Кількість відпрацьованих років відходить на інший план. Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на Національній (не)конференції EdCamp Воля 2023 року, пише Osvitoria.

Що зміниться в оплаті праці вчителів

За даними МОН, середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5 700 гривень та різних надбавок - приблизно 1 900 гривень. Тобто середня зарплата вчителя в Україні дорівнює 7600 гривень.

Для порівняння слід зазначити, що середня зарплата в країні становить 13 400 гривень, тобто майже вдвічі більше.

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що наразі тривають обговорення розміру зарплати вчителів. Оптимальною сумою вважається 40 тисяч гривень.

"Цю суму я не придумав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним будуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу до професії (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді" , - пояснив нардеп.

Однак нюанс нововведень полягає в тому, що вони можливі лише після завершення війни.

Як реорганізують школи

До 1 вересня 2024 року органи самоврядування мають затвердити плани формування мережі шкіл із урахуванням вимог законодавства до ліцеїв.

Засновники ліцеїв у свою чергу до 1 вересня 2027 року мають забезпечити навчальні заклади матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до Інтернету, на конкурсній основі відібрати вчителів та керівників ліцеїв.

Проте реорганізувати школу у сільській місцевості, ліквідувати, змінити тип можна лише після громадського обговорення проекту рішення засновника, який оприлюднено за рік до ухвалення відповідного рішення.

Це ускладнює процес змін, тому профільний комітет ВР обговорює пропозицію щодо зменшення цього терміну.