5 обленерго, банк та ТРЦ Ocean Plaza: Україна націоналізувала мільярдні активи росіян

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них 5 обленерго, готелі, ТЦ, добувне підприємства, акції банку.﻿ Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що працівники Бюро викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками.

Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур наближені до Путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

У власність України надійшли::

ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%), АТ "Херсонобленерго" (99,9 %), АТ "Чернівціобленерго" (96,8%), АТ "Житомиробленерго" (95,5%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів (мережа Premier) та ТРЦ "Метроград" та "Метрополіс" - загальною вартістю 2 млрд грн (належали Євгенію Гінеру);

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінера).

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (належали Олегу Дерипасці, орієнтовна вартість становить 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США (належав Ротенбергам).

Крім цього, націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційниого союзу "Либідь".

У ДБР зазначили, що структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власниками інших націоналізованих активів є росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

"ДБР продовжує системну роботу для підвищення обороноздатності країни та сприяє поверненню майна рашистів в Україні у державну власність" , – додали в Бюро.

Нагадуємо, наприкінці червня Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy - російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна - в дохід держави. Група, зокрема, володіє корпоративними правами в 8 українських обленерго.

Ігор Коломойський подав заяву про вступ третьою стороною у судову справу про конфіскацію активів VS Energy, позивачем в якій виступає Міністерство юстиції, а відповідачами - підсанкційні російські олігархи Олександра Бабаков, Євгеній Гінер та Михайла Воєводіна.