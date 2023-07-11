Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі
Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Європейська правда.
Про це журналістам на саміті заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Як зазначив посадовець, лідери держав проведуть зустріч у середу, 12 липня.
За словами Саллівана, НАТО визначить шлях реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до Північноатлантичного альянсу, але без якогось "графіка".
"Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік", – уточнив він.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у межах саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі проведе дві двосторонні зустрічі високого рівня – з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом України Володимиром Зеленським.