Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі

Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Європейська правда.

Про це журналістам на саміті заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Як зазначив посадовець, лідери держав проведуть зустріч у середу, 12 липня.

За словами Саллівана, НАТО визначить шлях реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до Північноатлантичного альянсу, але без якогось "графіка".

"Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік" , – уточнив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у межах саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі проведе﻿ дві двосторонні зустрічі високого рівня – з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом України Володимиром Зеленським.