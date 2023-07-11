МЗС Угорщини: Ратифікація вступу Швеції до НАТО є "технічним питанням"

Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО, і завершення тривалого процесу ратифікації в парламенті в Будапешті залишається "технічним питанням", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

"Наша позиція щодо Швеції теж зрозуміла: уряд підтримує зв'язок з НАТО, тому ми багато місяців тому подали до парламенту пропозицію з цього питання. Закриття процесу ратифікації - це лише технічне питання" , - написав він у Facebook.

Він також зазначив, що позиція Угорщини щодо України зрозуміла: мир в Україні потрібен "якнайшвидше, тому що тільки так можна врятувати людські життя".