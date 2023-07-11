Туреччина затвердить вступ Швеції до НАТО наступного тижня – ЗМІ

Процедура ратифікації Анкарою вступу Швеції у НАТО може початися наприкінці наступного тижня, повідомляє Європейська правда.

Про це пише CNN Turk.

Для схвалення вступу Швеції протокол про її вступ у НАТО має бути поданий спікеру Національних зборів з підписом президента Ердогана. Очікується, що це відбудеться наприкінці наступного тижня. Тоді законопроєкт про ратифікацію передадуть у парламентський комітет закордонних справ, схвалять на комітеті і винесуть у порядок денний парламенту.

Схвалення і публікація в офіційному віснику формально завершать процес.

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції і генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Ердоган погодився﻿ розблокувати вступ Швеції.