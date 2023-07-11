Росія за добу атакувала 11 областей України — зведення ОВА

Російські війська минулої доби атакували 11 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 11 липня, повідомляє Укрінформ.

Київська область уночі вкотре зазнала від росіян атаки ударними дронами типу "Шахед". Усі ворожі цілі збиті, влучання не зафіксовані, постраждалі відсутні. Уламками в регіоні пошкоджені близько десяти приватних будинків й один багатоповерховий (вибиті вікна). Також ліквідовані кілька загорянь трав’яного покрову.

Оперативні служби на місцях продовжують ліквідацію та фіксацію наслідків нічної атаки. Триває уточнення інформації щодо наслідків.

Чернігівську область росіяни за добу обстріляли десять разів, спричинивши 124 вибухи. З мінометів, гранатометів й артилерії ворог бив по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. У Сновській громаді ворожим обстрілом пошкоджений автомобіль, горіло поле з житом на приватній ділянці. Жертв немає.

Сумську область уночі та вранці загарбники атакували вісім разів. Ворожих ударів зазнали прикордонні території та населені пункти — зафіксовані 40 вибухів. Під ударами російської армії перебували Середино-Будська, Миропільська, Краснопільська, Есманська, Білопільська й Миколаївська (сільська) громади. За попередніми даними, минулося без наслідків.

Учора протягом дня росіяни обстріляли прикордоння Сумської області 26 разів, спричинивши 180 вибухів. Ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська й Хотінська громади. Без наслідків.

У Запорізькій області за минулу добу російські війська здійснили 65 обстрілів по території 12 прифронтових населених пунктів. Тричі ворог бив з реактивних систем залпового вогню по Новодарівці, 61 удар з артилерії здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Левадному, Новодарівці, Гуляйпільському, Малинівці. Жертв серед мирного населення внаслідок обстрілів немає.

Авіаційного удару загарбники завдали по Оріхову. Рятувально-пошукові роботи в місті вже завершилися. З-під завалів дістали тіла ще трьох загиблих — чоловіків віком 50, 56 та 64 роки. Загалом керована авіабомба росіян забрала життя семи жителів Оріхова. 11 постраждалих отримують необхідне лікування в медичних закладах. Ще двом постраждалим надана меддопомога, госпіталізації вони не потребували.

Про руйнування цивільних об'єктів у Запорізькій області за добу надійшли 29 повідомлень: пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та гаражі.

У Дніпропетровській області вночі російська армія завдала ударів з важкої артилерії: двічі – по Марганецькій громаді, ще раз – по Нікополю. Минулося без загиблих і постраждалих.

Учора під ворожий удар із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" потрапила Межівська громада Синельниківського району. Поранень зазнав 58-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені також 12 житлових будинків, господарська споруда й три автомобілі.

Під російський обстріл потрапила й Марганецька громада Нікопольського районі. Для удару по ній загарбники застосували важку артилерію. Постраждалих серед цивільних немає.

У Харківській області протягом минулої доби росіяни били з авіації по районах Басового й Одноробівки Богодухівського району та Ветеринарного Харківського району. З мінометів і артилерії ворог обстріляв Уди Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Огірцеве й Землянки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних ударів від російської армії зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка. У Тимофіївці Богодухівського району артилерійським обстрілом частково пошкоджені приватний будинок і господарча споруда.

Також учора загарбники обстріляли Дворічну Куп’янського району, поранивши 64-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували в середньому стані. Унаслідок ударів з ворожої артилерії й гелікоптерів в Одноробівці Богодухівського району пошкоджені п'ять приватних будинків, господарчі споруди й автомобіль, відсутнє енергопостачання.

У Луганській області російські війська продовжують цілити по визволених населених пунктах регіону. Укотре загарбники обстріляли з артилерії Невське й Білогорівку. Остання зазнала також ворожого авіаудару. Загалом за добу росіяни здійснили по регіону 95 обстрілів, випустивши 412 снарядів.

Донецьку область минулої доби загарбники обстріляли 20 разів, поціливши по Авдіївці, Торецьку, Сіверську, Великій Новосілці, Бердичах, Благодатному, Гострому, Білогорівці, Предтечиному та Соловйовому. Ворожим вогнем в області пошкоджені 18 житлових будинків й адміністративна будівля сільської ради. За добу в регіоні троє загиблих і семеро поранених.

В Одеській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищені 19 ворожих дронів Shahed-136/131, ще три — іншими підрозділами Сил оборони півдня. Також минулої доби знищений російський ударний безпілотник "Ланцет".

У Миколаївській області вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих і руйнувань немає. Також учора загарбники били з артилерії по мису Очаківський й акваторії Очаківської громади. Минулося теж без постраждалих.

По Херсонській області за добу росіяни здійснили 52 обстріли, випустивши 297 снарядів та поціливши в райони 15 населених пунктів. Зокрема, Херсон загарбники обстріляли п'ять разів, випустивши по ньому 21 снаряд. Через ворожий удар по Херсону постраждав мирний житель. Потерпілого з пораненням живота доправили до медичного закладу. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

Також росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку в селі Інженерне. Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які перебували у власних оселях. Бригади «швидкої» надали потерпілим медичну допомогу.

Усього за добу в Херсонській області через російську агресію поранень зазнали троє людей.