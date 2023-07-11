Подоляк розповів, про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вільнюсі

Президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня. Лідери обговорять прискорення постачання зброї ЗСУ та програш Росії у війні. Про це, з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі Радіо Свобода, повідомляє РБК-Україна.

"Ширші питання, безумовно. Крім НАТО, ще питання прискореного постачання зброї. Тому що ми бачимо, що до контрнаступу або наступальних операцій, які нам необхідні інструменти, тобто і авіаційний компонент, і далекобійна ракета. Це друге питання" , - сказав Подоляк. .

Третім питанням, яке обговорюватимуть президенти, буде програш Росії.

"Давайте так. Це навіть філософське питання таке, доктринальне питання, чому Росія має обов'язково програти і чому це вигідно демократичному світу в цілому і як має виглядати Росія після цього програшу, і чому не треба цього лякатися, і чому в принципі сьогодні Путін не контролює РФ, не є сильним президентом" , - зазначив радник.

Крім того, за його словами, Зеленський та Байден будуть говорити про економічну підтримку України та про правоохоронну, судову систему та антикорупційну діяльність.

Подоляк також додав, що Зеленський у Вільнюсі матиме й інші двосторонні зустрічі. Однак із міркувань безпеки про них зараз не повідомляється.

"Думаю, що там буде багато двосторонок. І представники Японії, Канади, Франції, Німеччини, але ж ви знаєте наш принцип з погляду безпеки - ми не повідомляємо. Ось зустрівся президент - про це говоримо, а поки що він не зустрівся - не повідомляємо " , - додав представник ВП.

Зеленський зустрінеться з Байденом у Вільнюсі

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті.

Також під час саміту буде прийнято так званий "багаторічний пакет допомоги" для України, який дозволить українській армії здійснити перехід від радянської моделі до армії за стандартами НАТО.

Крім того, вчора ЗМІ повідомляли, що Байден у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі проведе зустріч із Зеленським. Сьогодні цю інформацію офіційно підтвердили у Білому домі.