СБУ перехопила розмови агентів РФ, які готували теракти у Запорізькій області

Затримані у травні двоє агентів РФ готували серію вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ в Запорізькій області.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Служби безпеки України.

"У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції" , — йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам 10 кг пластиду (вибухової речовини, - ред).

Крім того, затримані готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

9 травня СБУ затримала агентурну групу з двох чоловіків з оперативними псевдонімами "Ворон" і "Доцент", які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.

Їх підозрюють у вчиненні державної зради. Затриманим загрожує довічне ув’язнення.