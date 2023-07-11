В окупованій Новоолексіївці вночі пролунали вибухи — Федоров
Вночі, 11 липня, в тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області пролунав вибух в районі елеватора. Детонувало до світанку, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Нічна бавовна у "глибокому типу". Розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Детонувало до світанку", - пише Федоров.
Військове керівництво наразі жодним чином не коментувало цю інформацію.