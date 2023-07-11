Через низький попит готелі у Криму знизили ціни до 40%

Готелі в окупованому Росією Криму через низький попит знизили ціни для туристів до 40%. А на тлі великої завантаженості курортів Краснодарського краю (РФ) завантаження готелів в окупованому Криму в червні не перевищувало 50%. Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Окупаційні адміністрації повідомляють, що "Крим чекає на туристів", а проведення курортного сезону на хорошому рівні "важливо" для них. Враховуючи це, уряд РФ виділив 2,5 мільярда рублів на підтримку туризму в окупованому Криму та Севастополі" , - йдеться у повідомленні. .

А щоб "вирішити" ситуацію із кілометровими пробками на "кримському мосту", окупаційна адміністрація вигадує плани для компенсації туристам через продовження відпочинку в готелі або перерахування вартості проживання, додали у представництві президента.

З початку липня на в'їзд та виїзд із окупованого Криму утворилися масштабні пробки через збільшення кількості постів огляду та перевірки всіх транспортних засобів, нагадує представництво.